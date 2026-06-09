Viñas del Nant y Fall recibió tres importantes reconocimientos en la Patagonia

La bodega trevelinense Viñas del Nant y Fall fue distinguida durante una reciente gira organizada por Caminos del Vino entre destacados emprendimientos vitivinícolas de la Patagonia.

Entre los reconocimientos obtenidos, Emmanuel Gómez, uno de los referentes del viñedo, recibió la distinción como “Enólogo Sorpresa”, mientras que el Pinot Noir Rosé 2025 fue seleccionado entre los diez vinos más destacados de la región, tras una cata técnica realizada por 30 enólogos.

Además, Viñas del Nant y Fall fue reconocida como “Proyecto Enoturístico Destacado”, una distinción que pone en valor el trabajo desarrollado por Maura y su permanente compromiso con la atención de visitantes y el desarrollo del turismo enológico.

Desde la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, el intendente Héctor Ingram y la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, felicitaron a Emmanuel Gómez, Maura y a todo el equipo de Viñas del Nant y Fall por los logros obtenidos.

“Son pioneros de la vitivinicultura y del enoturismo en el Valle 16 de Octubre, y representan con excelencia a Trevelin en la región”, destacaron.